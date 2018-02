Me në krye presidentin Armand Duka, në mandatin e tij të pestë dhe me dy emra të rinj nga nëntë anëtarët e përzgjedhur, deputetin demokrat Alibeaj dhe Edmond Spahiun, Komiteti Ekzekutiv i Federatës së Futbollit zhvilloi mbledhjen e parë pas Asamblesë Zgjedhore të 7 shkurtit. Sipas zotit Duka besimi i marrë është edhe një obligim i madh për progresin e futbollit shqiptar si në rang kombëtar, ashtu edhe në arenën ndërkombëtare.

Vendimi që mori Asambleja që të jemi ne ata që do të drejtojnë futbollin shqiptar në katër vitet e ardhshme, konsiderohet një respekt, një besim i familjes së futbollit, por njëkohësisht edhe një obligim i madh për të bërë maksimumin në këtë mandat. Fatmirësisht vendimi i Asamblesë për përbërjen e Ekzekutivit është i tillë që ka ekspertë të fushave të ndryshme. Garantoj të gjithë komunitetin që kemi vetëm një interes: zhvillimin e lojës, progresin e futbollit dhe përfaqësimin sa më dinjitoz në arenën ndërkombëtare.

Presidenti i federatës i bëri thirrje të gjithë anëtarëve të bashkohen, pas situatës së tensionuar së krijuar përpara Asamblesë dhe faktit që gara doli nga konotacioni thjesht sportiv. Zoti Duka ka edhe një ftesë për politikanët, që hodhën baltë ndaj futbollit në përgjithësi dhe federatës në veçanti, përpara procesit zgjedhor, por edhe tashmë që komuniteti i futbollit e ka bërë zgjedhjen e tij.

Zgjedhjet kanë mbaruar, atmosfera para zgjedhore ka qenë mjaft e acaruar. Palët kanë qenë në një farë mënyre të ndara, por ftoj edhe ata që kanë qenë me mendim ndryshe, qoftë kundër presidentit aktual, duhet të bashkohemi me maksimumin e energjive pozitive për të çuar përpara lojën e futbollit. Dikush ndoshta në periudhën e zgjedhjeve, qoftë edhe me pak interesa me komunitetin e futbollit tentoi të hedhë shumë baltë. Unë i ftoj të mos vazhdojnë me këtë baltë, por të shohin punën e tyre. Nëse kanë ndonjë tullë pozitive, nëse kanë ndonjë mendim për të dhënë, të na i japë dhe ne do mundohemi që ta fusim në programet dhe punën tonë të përditshme, ta reflektojmë dhe të bëjmë më të mirën e mundshme.