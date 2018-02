Tirana është ndalur dje në kampionat në ndeshjen e luajtur ndaj Apolonisë në transfertë dhe kjo i jep mundësi Bylisit, që në rast se fiton sot në transfertë ndaj Naftëtarit t’i afrohet me dy pikë. Një gjë e tillë ka shqetësuar jo pak kampin bardheblu, ndërsa trajneri Ze Maria pas takimit të djeshëm ka preferuar të mos japë asnjë prononcim për media duke heshtur. Me kalimin e javëve Tirana po e ndjen shumë presionin e ballshiotëve dhe ankesat e moderuara për gjyqtarët nuk kanë munguar.

Por, ajo që ka nisur të flitet në korridoret bardheblu për një largim të mundshëm të trajnerit nga stoli nuk është më një tabu. Kategoria e Parë kërkon një trajner shqiptar që e njeh realitetin te Tirana po i mëshojnë edhe më shumë këtij fakti, ndërsa braziliani është vënë në qendër të kritikave, pasi kryeqytetasit nuk duhej ta diskutonin në asnjë mënyrë ngjitjen në Superiore madje ajo duhet të ishte bindëse. Por, dy pikë larg ndjekësit më të afërt dhe me një skemë që përgjysmon pikët në fazën e tretë, çka do të thotë se diferenca do të shkojë në 1 pikë gjërat nuk janë në rrugën e duhur. Kësaj situate mund t’i shtojmë edhe dy ndeshjet direkte që klubet kanë mes tyre një në kryeqytet dhe një në Ballsh.

Kjo do të thotë se heshtja e djeshme e trajnerit Ze Maria lidhet me lëkundjen e pozicionit të tij në krye të bardhebluve. Ndoshta presidenti Halili në prag të nisjes së fazës së tretë mund të mendojë edhe për ndonjë rokadë në pankinë, por një gjë e tillë do të mbetet për tu parë.

