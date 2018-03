Tjetër fitore për Vllazninë e Pozheranit e dyta në 4 javë dhe e treta sezonale. Në Gjilan Vllaznia mposhti 1-0 Besën e Pejës me një gol 5 minuta përpara fundit duke mbajtur gjallë shpresat për të siguruar një vend në zonën play-out në fund të sezonit në Vala Superligën e Kosovës për të luajtur më pas një ndeshje të drejtëpërdrejtë me vendin e 3-të ose të 4-t të ligës së parë për të tentuar mbijetesën. Në ndeshjen që u shtyu me 24 orë për shkak të kushteve të këqija të fushës së qytetit të Gjilanit ku Vllaznia luan si skuadër pritëse, vendosi goli Livorekës në të 85-tën. Me këtë fitore Vllaznia u ngjit në kuotën e 12 pikëve, 2 më pak se Flamurtari i Prishtinës dhe Besa e Pejës që ndajnë mes tyre vendet 10 dhe 11-të në renditje.

Related