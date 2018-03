Në momentin më të mirë të sezonit, Valencia humbet talentin Santi Mina. 22-vjeçari, i cili po shkëlqen këtë vit me 11 gola të shënuar, u dëmtua në sfidën e fituar ndaj Real Betis dhe sipas mjekëve rikuperimi i sulmuesit do të kërkojë deri në 1 muaj. Mina u zëvendësua në minutën e 35-të të ndeshjes, duke u ndalur në një moment të shkëlqyer për të, teksa kishte ngjitur shkallët e hierarkisë në sulm edhe pse konkurrenca me Simone Zazan, Vietton dhe Rodrigon është shumë e fortë. Lajmi i mirë është se Mina pritet të rikuperohet në kohë për përballjen me Barcelonën në “Camp Nou” më 8 prill.

