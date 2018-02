Roma vuajti jo pak por plot 70 minuta në transfertë me Udinesen, por në fund arriti të merrte një fitore të pastër 0-2 me gola të talentit turk Under dhe të Perottit në kohën shtesë (i futur në fushë në vend të El Shaarawy).

Pjesa e parë ishte më e ekuilibruar, teksa për Romën rrezikuan Cengiz Under dhe El Shaarawy, ndërsa në radhët e friulanëve iu afrua golit Seko Fofana me një gjuajtje që përfundoi mbi tra.

Kur kishim mbetur 20 minuta nga koha e rregullt, talenti turk befasoi me një goditje rrufe, që ishte e pakapshme për portierin Bizzari, ndërsa në minutat shtesë, kur lojtarët e Udineses u hodhën dëshpërimisht në sulm për golin e barazimit, Perotti vulosi shifrat përfundimtare në 0-2.

