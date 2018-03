Tweet on Twitter

shin vetëm dy pikë larg zonës së ftohtë të renditjes së Bundesligës, por edhe përballë një transferte të vështirë si ajo e Këlnit. Por Stuttgarti arriti të marrë maksimumin nga kjo sfidë e javës së 25-të të kampionatit gjerman, duke fituar me rezultatin 3-2.

Këlni kaloi i pari në avantazh pas vetëm 7 minutash lojë, me anë të Claudio Pizarros, e kur u duk se skuadrat do të hynin në dhomat e zhveshjes me këtë rezultat, Mario Gomez shënon një dygolësh në kohën shtesë, për të përmbysur fatet e takimit.

Në pjesën e dytë, miqtë nga Shtutgarti do të shënonin edhe një tjetër gol, me autor Andreas Beck, ndërsa në fundin e ndeshjes, Jojiç do të shkurtonte sërish diferencën, por pa mundur t’i jepte një pikë ekipit të tij.

Këlni vijon të mbajë vendin e fundit të klasifikimit, me 17 pikë në 25 javë, ndërsa Stuttgarti ngjitet në kuotën e 33 pikëve, duke kapur mesin e tabelës dhe duke u larguar me 8 pikë nga zona e ftohtë.