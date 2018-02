Luciano Spalletti falenderon drejtuesit e Interit për besimin që i ka dhënë por në të njëjtën kohë kërkon me çdo kusht tre pikët ndaj Beneventos në mënyrë që zikaltrit të marrin pak frymë pas një ecurie katastrofike gjatë këtyre 2 muajve të fundit. Icardi do të jetë ndaj skuadrës që pozicionohet e fundit në Serinë A, por Spalletti nuk do ta rrezikojë kapitenin me trajnerin që u shpreh se gjasat më të mëdha janë që bomberi argjentinas ta nisë ndeshjen nga stoli ashtu si edhe mesfushori brazilian Rafinha i cili ende nuk ka më shumë se 30-40 minuta në këmbë. Sipas Spallettit Interi duhet të besojë te forcat e veta dhe të dijë të ringrihet pasi vetëm kështu mund të luftojë deri në fund të kampionatit për një vend në Champions League.

