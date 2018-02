Vasil Shkurtaj ka gjetur tre herë rrugën e rrjetës me Luftëtarin këtë vit dhe është sulmuesi kryesor i bluzinjve. Ai iu bashkua gjirokastritëve që në verë dhe firmosi një kontratë 2-vjeçare, por nuk u aktivizua në pjesën e parë të kampionat. Vlonjati së fundmi e ka sqaruar këtë pjesë, si dhe zbuloi se kush e bëri atë pjetë të Luftëtarit. “Problemi nuk qëndronte në Shqipëri, por në Qipro, ku unë kisha luajtur për të fundit tek Aris Limasol. Federata qipriote kishte bërë një gabim në sistem, që mua më kushtoi mosaktivizimin deri në dhjetor me Luftëtarin. Sa i përket këtij sezoni, jam aktivizuar vetëm në ndeshjen e parë të kampionatit qipriot dhe kjo më penalizoi. Kush ju bindi të vinit? Menaxheri Vangjel Çavo, i cili aktualisht është drejtor teknik i ekipit tonë”, ka thënë Shkurtaj në një intervistë të dhënë për gazetën “Panorama Sport”.

Më tej ai ka folur për momentet më të mira të tij: “Momenti më i bukur në karrierën e deritanishme ishte eksperienca në Holandë. U aktivizova me Roda në sezonin 2013-2014. Në 11 ndeshje realizova vetëm një gol. Ruaj kujtime të bukura me Shpresat, ku jam aktivizuar në 13 ndeshje zyrtare dhe kam shënuar 2 gola”.

Jo çdo ka shkuar më së miri për sulmuesin. Shkurtaj tentoi të luante me Lazio-n, por pasaporta bën të veten: “Transferimi te Lazio ka qenë gabimi im. Isha pjesë e Olympiacos U21 dhe u largova pas insistimit të klubit italian, por nuk e disponoja pasaportën greke dhe kjo më privoi të drejtën e aktivizimit te Lazio. Atje luanin vetëm tre të huaj jashtë vendeve të BE. Më pas u detyrova të kthehesha në Greqi dhe të luaja për gjashtë muaj me Panionis”.

Në Superiore luan për herë të parë dhe Shkurtaj për kampionatin tonë thotë: “Nuk e njihja futbollin shqiptar. Tani që jam pjesë e tij dhe i përjetoj emocionet nga fusha, me plot gojën mund të them se është një kampionat cilësor. Ardhja e disa lojtarëve të huaj e kanë bërë më atraktiv futbollin shqiptar. Nuk duan të fshihem, pasi kam parë edhe lojtarë të rinj me shumë cilësi. Këtu ka talente që mund të luajnë në çdo kampionat të huaj”.

Shkurtaj nuk premton një numër golash dhe dëshiron që në fund Luftëtari të sigurojë një vend që të çon në kupat e Evropës. I pyetur për idhujt e tij në futboll, ai veçon dy: “Kam shumë lojtarë, por ata që më kanë bërë për vete janë Levandoëski dhe Ibrahimovic. Mendoj se kam karakteristika të njëjta me ta. I shoh në fushë dhe nga veprimet e tyre impresionohem. Kam një stil loje, prandaj dhe mësoj nga ata”.