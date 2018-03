Armando Sadiku nuk arriti të linte shenjë as në sfidën e tij të dytë si titullar me Levanten në La Liga. Sulmuesi i kombëtares shqiptare u aktivizua si titullar nga trajneri Muniz në takimin ndaj Espanyolit teksa formonte dyshen e sulmit me Pazzinin por në fund të pjesës së parë kuqeziu la fushën duke u zëvendësuar nga Boateng, si pasojë edhe të një përplasjeje që pati me portierin kundërshtar nga e cila ndieu disa shqetësime dhe te Levante nuk dëshironin ta rrezikonin. Përfundoi në barazim 1-1 sfida mes skuadrës valenciane dhe Espanyolit, me Levanten që nuk mbrojti dot golin e Morales në minutën e 55-të nga penalltia, pasi Leo Baptistao barazoi shifrat në të 91-ën. Vazhdon kriza e rezultateve për Levanten që nuk fiton në kampionat që nga 19 nëntori i vitit të kaluar ndërkohë që rrezikon seriozisht mbijetesën.

Related