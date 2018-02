Seria A italiane do të vijojë sot me takimet e javës së 25-të, që do të ngrejë siparin me ndeshjen Udinese-Roma. Verdhekuqtë kanë rigjetur formën e duhur, teksa ia kanë dalë të grumbullojnë pikë të plotë në dy ndeshjet e fundit.

Skuadra e Di Francesko vjen si favorite në këtë sfidë, por Udinese brenda në stadiumin e saj është një rivale e vështirë për t’u kaluar. Ekipi nuk regjistron asnjë humbje në 5 sfidat e fundit në ndeshjet brenda.

Takimi mes Udineses dhe Romës do të transmetohen në orën 15:00, ndërsa në orën 18:00 do të transmetohet sfida tjetër mes Chievos dhe Cagliarit.

Në mbrëmje, Inter do të udhëtojë në transfertën delikate të Xhenovas. Zikaltërit, pas 5 barazimeve radhazi në kampionat, mundën të riktheheshin tek suksesi në ndeshjen e fundit ndaj Bolognës.

3 pikë shumë të rëndësishme që e mbajnë skuadrën në zonën Champions, ndërkohë ndalesa e radhës për ta do të jetë Genoa. Ekipi i Davide Ballardini vjen në këtë duel pas dy fitoreve radhazi, me skuadrën që ka treguar një formë mjaft të mirë fizike.

Në takimin e parë mes dy skuadrave, zikaltrit fituan me rezultatin minimal 1-2, ndërsa sonte Spalletti do të përballet edhe me mungesën e dy lojtarëve gol të tij, Icardi dhe Perisiç. Edhe kjo sfidë do të startojë në orën 20:45.