Vetëm pak ditë pas barazimit të mesjavës 1-1 në Gjenovë, Roma dhe Sampdoria do të ndeshen sërish, këtë herë në orën 20:45 në Olimpiko për takimin e fazës së dytë, ndërsa më herët në orën 15:00 Serie A ofron edhe tre ndeshje të tjera. Fillimisht Napoli do të presë në San Paolo Bolonjën, skuadër të cilën e ka gostitur me plot 19 gola në katër ndeshjet e fundit në kampionat, ndërkaq po në të njëjtën orë do të luhen njëkohësisht edhe dy takimet: Fiorentina – Verona dhe Torino – Benevento.

