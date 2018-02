E diela në Serinë A do të mbyllet me krye-ndeshjen e javës, përballjen spektakolare mes Romës dhe Milanit, në ‘Olimpico’, e cila do të startojë në orën 20:45. Skuadra e Di Francescos ka rigjetur qetësinë në kampionat, por në Champions zhgënjeu përballë Shakhtarit, në mesjavë, duke u mposhtur me rezultatin 2-1. Gjithsesi, objektivi i verdhekuqve është të sigurojnë një vend për edicionin e ardhshëm të Championsit, pasi në atë aktualin nuk shikojnë shpresa triumfi, ndaj në sfidën ndaj Milanit, do të kërkojnë vetëm 3 pikët.

Nga ana tjetër,kuqezinjtë e Gattusos po kalojnë një moment mjaft të mirë si në kampionat, ashtu edhe në Europa League, ku kanë siguruar pjesëmarrjen në fazën e 1/8-ave, por sot do të kenë testin e parë serioz të vitit 2018, në një transfertë aspak të lehtë. Milani do të kërkojë të tregojë se është rikthyer vërtetë dhe të shkojë me moral të lartë në derbin e fundjavës së ardhshme.

Mjaft interesant është fakti që të dy skuadrat, në javët e fundit kanë krijuar varësi nga dy futbollistë të rinj. Kështu turku Under po ‘merr për dore’ Romën me golat e tij spektakolarë, sa në kampionat, edhe në Europë, teksa tashmë është shndërruar në një titullar të padiskutueshëm në formacionin e Di Francescos. Nga ana tjetër, Gattuso po i beson gjithmonë e më shumë të riut Cutrone, që nga ana e tij po e shpërblen me gola besimin, duke qenë sulmuesi më rezultativ në radhët e kuqezinjve.

Më herët, në orën 18:00 do të jetë radha e Juventusit, që do të presë në ‘Allianz Stadium’ Atalantën e Gasperinit. Skuadra e Allegrit kërkon 3 pikët për të marrë përkohësisht kreun dhe për të vënë nën presion Napolin, që do të zbresë në fushë nesër në mbrëmje. Nga ana tjetër, Atalanta vjen në këtë takim pas një 90-minutëshi shumë impenjativ në Europa League, ndaj Borusias së Dortmundit dhe vështirë se do të mund t’i rezistojë bardhezinjve.