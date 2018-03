Largimi i Sulejman Starovës nga drejtimi i Partizanit konfirmon edhe një herë sezonin negativ që po kalojnë të kuqtë. Një edicion i nisur me premtimet e zakonshme, gara për titull me një projekt fitues dhe afatgjatë, një italian në drejtimin e skuadrës që iku duke prishur imazhin e tij prej futbollisti. Rokada me rikthimin e Starovës u pasua nga largimet e janarit, ndërkohë që vetë trajnerit iu mohua dorëheqja pas humbjes në Gjirokastër për ta shkarkuar pikërisht pas një goli në minutën e 96. Tranzicioni tek Partizani duket se do të jetë më i gjatë, me drejtuesit e klubit që po mendojnë për ndërtimin e skuadrës së të ardhmes, ndërkohë që mbetet për t’u mësuar se kush do të jetë timonieri i ri.

Për të përkeqësuar më shumë situatën është edhe fakti se lojtarët e larguar si të padobishëm në janar po paraqiten shkëlqyeshëm në skuadrat e tyre. Emiljano Vila ka fituar menjëherë statusin e një senatori tek Skënderbeu, madje ka qënë heroi i skuadrës në duelin me Kamzën duke shënuar dygolësh, Xhevahir Sukaj po rigjen buzëqeshjen e humbur në Shkodër ku ka shënuar 4 gola, madje me dy dygolësha, ndërsa në të njëjtin ambient është kthyer në lider të mbrojtjes Renato Malota. Jo më poshtë qëndron edhe Fili që tek Kamza është një nga më të mirët.

Me sezonin që po mbyllet në mënyrën më të keqe të mundshme tashmë tek Partizani duhet të mendojnë seriozisht për sezonin e ri, në mënyrë që të evitohen gabimet e bëra në 3 edicionet e fundit.