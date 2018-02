Prej vitesh Mourinho përdor një truk, duke i dërguar në një copë letër mesazh futbollistëve në fushë gjatë lojës. E ka bërë edhe të dielën në ndeshjen kundër Chelsea, kur i dërgoi Matiç një mesazh në letër dhe serbi ka zbuluar sekretin e trajnerit. Ishte minuta e 81-të e takimit dhe ‘Djajtë e Kuq’ po fitonin 2-1 ndaj Chelsea-it dhe Bailly që mori vendin e Sanchez i dorëzon një copë letër mesfushorit Matiç. Ky moment nuk i shpëtoi kamerave, madje duke ikuadruar dhe brazilianin William që kërkoi ta lexonte ç’ishte shkruar. Nga shtëpia të gjithë kanë menduar një rreshtim taktik për minutat e fundit apo ndonjë këshillë për mbrojtjen.

Por kureshtjen nuk e ka lënë gjatë pikërisht letërpritësi, Nemaja Matiç që ka hedhur në rrjetet sociale foto të letrës që mori në fushë: You have three days off, që do të thotë “ Keni 3 ditë pushim”.

Mourinho kishte siguruar një 3 pikësh shumë të rëndësishëm në atë moment dhe futbollisti më i besuar që ai ka në fushë kish marrë sinjalin e duhur të motivimit, për 9 minuat e mbetura të ndeshjes.