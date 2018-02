Eliminimi nga Europa League nuk ka lënë pasoja te Napoli me të kaltrit që janë gati të vazhdojnë rrugën e nisur drejt misionit të tyre kryesor në këtë sezon që është fitimi i titullit kampion trofe që i mungon Napolit që nga koha e Diego Armando Maradonës. Mbrëmjen e sotme në Sardenjë, skuadra e Sarrit ka mundësinë ideale për ta thelluar në 4 pikë avantazhin ndaj Juventusit ndjekës, kjo edhe për faktin se sfida e javës së 26-të mes bardhezinjëve dhe Atalantës u shty për shkak të kushteve të këqija të motit. Cagliari është pengesa e rradhës për Napolin në kampionat, me të kaltrit që kërkojnë fitoren e 10-të radhazi. Treshja sulmuese Callejon-Insigne-Mertens është në formë të mirë dhe pavarsisht se skuadra ishullore në shtëpi bën një futboll të bukur, Napoli është favorit sot për të marrë tre pikët. Sfidën Cagliari-Napoli do të keni mundësi ta ndiqni live duke filluar që prej orës 20:45.

Në mbremje nuk do të mungojë as dueli që do të mbyllë javën e 24-t mes Dortmundit dhe Augsburgut, sfidë të cilën do të keni mundësi ta ndiqni në orën 20:30. Verdhezinjtë pas kualifikimit të vuajtur në Europa League ndaj Atalantës synojnë të vijojnë ecurinë pozitive edhe në kampionat. Me një fitore ndaj Augsburgut, Dortmundi do të blindonte vendin e dytë në kuotën e 43 pikëve, duke konfirmuar edhe njëherë tjetër se Peter Stoger në stol verdhezinjtë janë një tjetër skuadër.

Në orën 21:00 do të transmetohet edhe sfida mes Levantes dhe Realit Betisit. Është grumbulluar më në fund Armando Sadiku i cili mund të bëjë edhe debutimin sot ndaj Betisit, ndërkohë Levante ka nevojë për një fitore për t’iu larguar disi zonës së ftohtë.