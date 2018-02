Mbrëmje për t’u harruar ajo e të dielës në Olimpico për Radja Nainggolan, për përveç humbjes së Romës ndaj Milanit duhet t’i bëjë llogaritë edhe me një dhëmb të humbur pas përplasjes së ashpër me mesfushorin e kuqezinjëve Franck Kessie. Belgu i cili u prezantua në fushë me look të ri, në pjesën e parë mori një goditje të fortë duke thyer edhe një dhëmb, megjithatë Nainggolan nuk u tërhoq por vazhdoi lojën për t’u zëvendësuar nga Dzeko në minutën e 64-t.

Related