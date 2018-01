Ergys Kaçe është vetëm një firmë larg Panathinaikosit. Mesfushori shqiptar tashmë ka marrë rrugën drejt Athinës për t’u bashkuar me klubin e dytë më të suksesshëm të Greqisë pasi nuk arriti të gjente hapësira në radhët e PAOK-ut ku gjatë këtij sezoni humbi edhe vendin e titullarit. Mesfushori i Kombëtares Shqiptare ka ndezur dritën jeshile për finalizimin e operacionit që po zhvillohet mes dy klubeve dhe përfshin disa lojtarë. Palët kanë gjetur gjiihën e përbashkët për transferimin e qëndërmnbrojtësit brazilian Rodrigo Moledo në Selanik, ndërsa Panathinaikos do të përfitojë rreth 400 mijë euro dhe shërbimet e lojtarit kuqezi. Lojtari brazilian do të bashkohet me PAOK-un gjatë orëve të ardhshme, ndërsa Kaçe pritet të nisë stërvitjen me skuadrën e tij të re ku kërkon të rifitojë vendin e titullarit për të mos humbur as trenin e Kombëtares Shqiptare. Ky do të jetë një kapitull i ri për 25-vjeçarin që e ka nisur karrierën në Greqi me PAOK-un ku është rritur si lojtar por me kalimin e viteve lojtarit iu ngushtuan hapaësirat, kjo edhe për shkak të çështjeve që nuk kanë aspak lidhje me futbollin. Gjithsesi, me transferimin në Athinë, mesfushori mund të shikojë përpara për t’u rikthyer vendimtar edhe pse konkurrenca në një skuadër si Panathinaikos është e madhe.

