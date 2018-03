Emre Can vazhdon të jetë objektivi kryesor i Juventusit për merkaton e verës. Drejtori i përgjithshëm i bardhezinjve, Beppe Marotta deklaroi se 24-vjeçari i Liverpoolit është një lojtar me vlera të mëdha sportive dhe shumë skuadra janë të interesuara për ta patur në organikën e tyre. Ai shtoi se nga ana e tyre po bëjnë maksimumin për të arritur te kartoni i lojtarit, por ai theksoi se çdo gjë është në dorën e futbollistit dhe se nëse ai do të vendosë të transferohet në Torino “zonja e vjetër” do ta mirëpriste me kënaqësi.

