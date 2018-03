Alarm i kuq në kampin e Juventusit vetëm pak orë para përplasjes me Lazion në “Olimipico”. Mario Mandzukic nuk do të jetë pjesë e formacionit, madje as në stolin e rezervave për një problem të vogël fizik, por që Allegri nuk ka ndërmend të rrezikojë.

Bardhezinjtë janë në emergjencë totale për takimin e radhës, madje janë edhe në ankth për takimin e kthimit me Tottenhamin në Champions. Me Higuain, Bernardeschin dhe Cuadradon në infermieri, tredhëmbëshi do të formohet nga Alex Sandro, Dybala dhe Douglas Costa.

Pra, trajneri lugurian ka vetëm 2 sulmues në dispozicion, Dybalan dhe Douglas Costan, por nuk do ta sakrifikojë modulin 4-3-3, duek avancuar Alex Sandron.

Ky eksperiment rezultoi efikas në derbin me Torinon dhe me Atalantën. Allegri ka vendosur të mos rrezikojë me aktivizimin e Mandzukic, sepse kroat duhet të jetë 100% i gatshëm ndaj Tottenhamit.

