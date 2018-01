Arsenali do t’i ofrojë rinovimin e kontratës Jack Wilshere, por për këtë lojtari duhet të pranojë uljen e pagës javore. Mesfushorit anglez i skadon kontrata me “Topçinjtë” në fund të këtij sezoni dhe aktualisht përfiton 112 mijë euro në javë. Megjithatë, sipas “Daily Express”, klubi londinez do t’ia reduktojë me 20 mijë euro në javë pagën në kontratën e re. Nga ana tjetër Arsenali rrezikon të humbasë yjet e ekipit si Alexis Sanchez dhe Mesut Ozil.

Related