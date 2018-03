Me paraqitjet e tij në fushë në 3 muajt e fundit në krahun e djathtë të mbrojtjes, Joao Cancelo ka fituar zemrat e tifozëve dhe drejtuesve të Interit. Portugezi i ka bindur të gjithë në kampin zikaltër me formën e tij dhe sipas asaj që raportojnë mediat italiane, Interi po mundohet të gjejë fondet e nevojshme për të blerë kartonin e Cancelos nga Valencia. 23-vjeçari luzitan u transferua gjatë verës së kaluar nga Los Che te zikaltrit në formë huazimi me të drejtë blerjeje për shifrën e 35 milionë eurove nga Interi. Për të siguruar të ardhurat për të blerë kartonin e Cancelos, Ausilio dhe Sabattini synojnë të shesin Kondogbian te Valencia për 25 milionë euro, Nagatomon te Galatasaray dhe Bardin te Frosinone, largime këto që do të sillnin në arkat e Interit 35 milionë euro.

