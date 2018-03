“Do të lindë këtu, në restorantin “L’orologio” dhe do të jetë përgjithmonë një skuadër me shumë talent. Kjo natë e mrekullueshme do i japë ngjyrat stemës sonë: e zeza dhe bluja në sfondin e artë të yjeve. Do të quhet Internazionale sepse ne jemi vëllezër të botës”.

Nga ajo ditë, 9 mars 1908, kanë kaluar 110 vite. Nga ajo ide, fryt i vizionit të së ardhmes të një grushti njerëzish, lindi një histori e veçantë. Një histori dashurie, pasioni, gëzimi dhe dhembjeje. Triunfe, rënie, ringritje…