Javier Pastore vazhdon të jetë i paqartë pësa i takon të ardhmes së tij. Mes zërave të merkatos 28-vjeçari deklaroi se për momentin ndihet mirë te Paris Saint Germain, por po vlerëson çdo ofertë së bashku me familjen e tij. Ai theksoi se dëshiron të luajë rregullisht pasi kërkon të jetë protagonist me Argjentinën në Botëror dhe për këtë lë të hapur mundësinë e një largimi. Pastore deklaroi se po flitet shumë për Interin, skuadër ku do t’i pëlqente të luante në rast se largohet nga francezët. Gjithesesi ai theksoi se nuk ka marrë asnjë vendim pasi më parë dëshiron të shikojë se çfarë do të ndodhë.

