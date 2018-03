Momente konfuzioni dhe tensioni gjatë përballjes Porto – Sporting, që konsiderohet mjë nga sfidat më të ndjera të kampionatit portugez, e që përfundoi me fitoren 2-1 të “Dragonjve”. Në minutën e 60-të, teksa Porto po udhëhiqte 2-1, topi përfundoi në anësore, por u “fsheh” mes këmbëve të punëtorëve të barrelave, të cilët qëndronin ngjitur me njëri–tjetrin të ulur në stol. Reagimi i ish-futbollistit të Realit të Madridit (luan me Sportingun) ishte i ashpër, por edhe kundërpërgjigjja me shkelm një prej mbajtësve të barrelave ishte e tillë. Brenda pak sekondave nisi një zënkë masive mes pjesëtarëve të të dyja skuadrave por edhe punëtorëve të stadiumit. Për të kuptuar se çfarë ndodhi gjyqtari kërkoi ndihëm e VAR-it dhe në fund vendosi të largojë nga fusha dy punëtorët e barrelave, ndërsa për Coentraon nuk u mor asnjë masë.

