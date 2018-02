Trajneri i Vllaznisë, Ernest Gjoka, rrëfeu në “Zona Gol” ngjarjen e rëndë që i ndodhi në Shkodër, teksa u sulmua me thikë pas stërvitjes nga një person, ende i panjohur për të. Gjoka shpjegon se ia ka hedhur, pa u lënduar, pasi reagoi në kohë dhe në vendngjarje u afruan Gilman Lika dhe një person tjetër.

3 ditë më parë ai sulm ndaj në Shkodër ndaj jush trodniti të gjithë opinionin publik, jo vetëm atë sportiv. A mund të na e tregoni si rrodhi ngajrja?

Ernest Gjoka: Sulmi ishte shumë agresiv, nga një person që ishte i mbuluar deri të sytë. Sulmi erdhi në befasi, por unë u mbrojta. Aty pastaj agresori nxori thikën. Ishim unë dhe ai, të tjerët aty u shokuan. Reagova dhe e godita me shkelm, humbi ekuilibrin dhe aty u afrua Gilman Lika dhe një person tjetër. Më pas ai u largua nga kishte ardhur, ndoshta ngaqë u tremb. Ndodhi kur futbollistët ishin në dush, ndërsa unë dhe Gilmani kishim mbaruar më parë. Kur njeriu ndihet në rrezik bën gjithçka.

A ka lidhje kjo ngjarje me incidentin e pak muajve më parë, kur ju u morët në mbrojtje dhe u shoqëruat nga policia në seancat stërvitore?

Ernest Gjoka:Patjetër që ka lidhje, pasi besoj se është vijimësia e asaj ngjarjeje, ose agravimi i saj. Nuk flas dot me emra konkretë, pasi çështja është tashmë në polici dhe po hetohet. Di të them që nuk e njoh personin, por jam i sigurt që ai është dora dhe unë dua të di kush është koka.

Por a ndihet i sigurtë Gjoka për ta vijuar qetësisht punën në krye të Vllaznisë?

Ernest Gjoka:Po të filloj të mendoj kaq thellë, pastaj duhet të mos dalim dhe të mbyllemi në shtëpi. Në punën tonë ne mundohemi të bëjmë zgjedhjet më të mira. Në këtë moment Drejtori i Policisë më ka garantuar të vijoj punën. Gjërat kështu nuk funksionojnë. Unë në Shkodër shkoj për punë, jo për luftë. Derisa të gjithë më mbështesin, do të vazhdoj. Raste të tilla vetëm tentojnë ta bëjnë pis Shkodrën. Në këto momente jam i shoqëruar nga agjentë të krimeve dhe kjo do të ndodhë derisa të zbardhet ngjarja dhe personi të vihet para përgjegjësisë.

Shpesh Cungu, paraardhësi juaj, është ankuar për një presion shumë të lartë në punën e tij. A keni pasur dijeni më përpara se në Shkodër ka problematika të tilla?

Ernest Gjoka:Armando Cungu i ka bërë publike, por jo deri në këtë fazë. Mendoja që është qytet i vështirë, ku dëshira për futbollit të errëson sytë. Shumë gjëra duan t’i bëjnë shpejt, por nuk ma merrte mendja që do të kishte njerëz që kërkonin të ishin me çdo kusht pjesë e ekipit të parë. Besoja se do të gjeja një skuadër ku do të mund të punoja mirë. Kam pasur edhe një mosaprovim nga një grup njerëzish, meqë nuk isha shkodran, kështu që janë bashkuar të gjitha gjërat dhe përbëjnë një ortek. I kërkoj me këmbëngulje shtetit ta zgjidhë çështjen, që institucioni i trajnerit te Vllaznia të funksionojnë normalisht.

Por a do të ndodhnin ngjarje të till,a nëse Vllaznia sot do të kishte një president?

Ernest Gjoka:Sigurisht që ka ndryshim, nëse do të kishte president, sepse askush nuk ia kërkon presidentit, pasi ai e ka investimin e tij. Ndodhin këto duke qenë bashki, ku nuk kërkohet të prishen marrëdhëniet me njerëzit. Vjen i pari, pastaj i dyti, i treti e kështu me radhë bëhet rrugë. Këto janë problemet e bashkisë, që është më e butë se një president. Prindërit mendojnë se meqë paguajnë në akademi, duhet të jenë edhe në ekipin e parë.

Sa ka ndikuar kjo ngjarje në gjendjen psikologjike të skuadrës?

Ernest Gjoka:Kjo ngjarje na karikoi pak, por kemi pasur edhe një goditje psikologjike. Çunat e ndjenë shumë atë ditë dhe të nesërmen. Skuadra po tregon se ka personalitet dhe futbollistët që kanë ardhur në janar, po bëhen liderë të skuadrës.

Vllaznia nuk humbet prej 3 javësh dhe ka grumbulluar 7 pikë. A mendoni se skuadra e ka kaluar rrezikun e rënies?

Ernest Gjoka:Kemi sistemuar të gjithë mbrojtjen, Orelesin e kemi zhvendosur në mesfushë dhe Sukaj po sakrifikon për të ardhur në formën maksimale. Po rritemi gradualisht, por duhet të mbajmë ritmin dhe të marrim nga një pike, nga 3 dhe të shkëputemi nga fundi. Vuajtëm pak në fillim të pjesës së dytë, ndërsa në fund ne mund të kishim shënuar. Kam besim që skuadra do të rritet, do të ecë përpara. Dua të mendoj që ta nxjerrim Vllazninë nga ky moment, ta shpëtojmë nga rënia, sepse do të ishte katastrofë. Fokusi ynë është të mos humbim më, për ta shpëtuar Vllazninë nga nisja e një sezoni jopozitiv. Që të jemi më të qetë, duhet të kapim edhe një ose dy ekipe. Skuadra ka më shumë potencial, por jemi nën presionin e pikëve për t’u shprehur sa më mirë. Malota është një nga pikat më të forta në organizimin e skuadrës në fazën mbrojtëse. Edhe Berisha, Mersini dhe Sukaj janë përshtatur shpejt dhe po bëjnë gjithçka për të ndihmuar skuadrën.