Ky Luftëtar është për Europë. Skuadra e Hasan Likës vijon ecurinë e shkëlqyer në kampionat. Edhe pse me shumë fat, pasi goli erdhë si pasojë e një gafe të rëndë të portierit të Kamzës, Gjonikaj, Luftëtari mposhti 1-0 në Gjirokastër skuadrën nga periferia e kryeqytetit duke parakaluar pikërisht Kamzën por edhe Laçin e Partizanin në renditje dhe duke u ngjitur në vendin e 4-t, pozicion ky mbylli sezonin e kaluar dhe që në rast se Kupën e Shqipërisë e fiton një nga 3 skuadrat e vendeve të para të kualifikon në paraeliminatoret e Europa League. Shkon në 10 numri i ndeshjeve pa humbje për Luftëtarin në kampionat me bluzinjtë që në këto 10 takime kanë regjistruar 6 fitore dhe 4 barazime.

Edhe pse pa qëndërsulmuesin Vasil Shkurtajn në duelin ndaj Kamzës bluzinjtë e gjetën njeriun gol te qëndërmbrojtësi Donald Rapo, që në minutën e 69-të me një goditje pa shumë pretendime nga distance përfitoi nga gafa e portierit të miqëve Gjonikaj për t’u dhënë epërsinë të tijëve. Luftëtari që në minutën e 17-të kishte goditur edhe traversën me Ramadanin, ndërsa pas golit shpërdoroi shumë raste sidomos me Bregun dhe Abazajn por e rëndësishme është që në fund bluzinjtë morën tre pikë me peshë në garën për një vend në Kupat e Europës.