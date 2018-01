Teuta e ka detyrim fitoren me Lushnjen. Trajneri Nica e ka ndarë mendjen në lidhje me formacionin dhe nuk ka ndryshime nga ai parapraku që ishte menduar. Hakaj dhe Dedic janë të dëmtuar dhe kanë mbetur jashtë, ndërkohë që Mustafov me probleme gjatë fazës do të jetë në fushë. Së bashku me Gjorgievski-n dhe Bilalin ata do debutojnë me durrsakët. As te Lushnja nga ka ndonjë surprizë. Fation Sefa ka sakrifikuar dhe do të jetë në fushë.

TEUTA-LUSHNJA (14:00)

FORMACIONET E MUNDSHME

TEUTA: Kastrati, Gjorgievski, Shkalla, Hrkac, Bilali, Beqja, Çyrbja, Hila, Mustafov, Karimi, Latif Amadu. Trajner: Stavri Nica

LUSHNJA: Spaho, Magani, Prençi, Bufazi, Mone, Meto, Alushi, Papa, Pepa, Canka Sefa. Trajner: Hysen Dedja

Gjyqtarë: Emirion Sino, Ilir Tartari, Denis Agaraj, Klajdi Kola

