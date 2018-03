Dy humbjet radhazi kanë trazuar humorin në Vlorë me Flamurtarin që ka humbur për momentin statusin e skuadrës anti Skënderbe. Nëse ndaj Luftëtarit në shtëpi ishte një humbje e papritur, në Loro Boriçi ndaj Vllaznisë ndikuan mungesat e shumta. Pikërisht në këtë aspekt trajneri Shpëtim Duro mund të buzëqeshë pasi në vigjilje të një tjetër sfide të vështirë, transfertën e Laçit sheh t’i rikthehen dy elementë të rëndësishëm. Mesfushorët Muhamed Useini dhe Lancinet Sidibe kanë lënë pas pezullimin për të qënë të gatshëm për duelin e javës së 24-ët. Deri të shtunën kur është programuar sfida ndaj Laçit pritet që të rikthehen të gatshëm edhe qendërmbrojtësi Ditmar Bicaj dhe mesfushori brazilian Juffo. Shanset e rikuperimit për të dy lojtarët janë rritur ndjeshëm ndërkohë që përgatitja e tyre ka vijuar e veçuar nga grupi. Kuqezinjtë shpresojnë të rikthehen tek suksesi, pasi kanë vetëm një fitore në 6 javët e fundit, me dy barazime dhe 3 humbje.Laçi nuk është një kundërshtar i lehtë për t’u kaluar për më tepër që në dy fazat e para sfidat janë mbyllur me polemika të shumta mbi gjykimin. Megjithatë në Vlorë shpresojnë së pari që grupi të rikthehet i plotë dhe në ndryshim nga sfida me Vllazninë mos të ketë arrnime në formacion, por t’i besohet titullarëve që kanë bërë një ecuri të jashtëzakonshme deri para dy javësh.

