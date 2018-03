Flamurtari nuk është në momentin e tij më të mirë dhe këtë fundjavë do të ketë përballjen me Laçin, një rival i drejtpërdrejtë për Europën, ndaj të cilit për më tepër nuk arrin të fitojë prej katër ndeshjesh. Kuqezinjtë vijnë pas 3 ndeshjeve pa fitore, në të cilat nuk kanë mundur të shënojnë, por Duro nuk kërkon të ndeze alarmin, duke bërë të ditur se gjatë një sezoni ulje-ngritjet janë normale dhe e rëndësishme është që skuadra të jetë në formë për këtë fund kampionati.

Ndeshja me Laçin është si gjithë të tjerat. Vështirësitë nuk lidhen jo vetëm me fushën ku luajmë, por edhe më cilësinë e kundërshtarit. Gjatë një sezoni të gjatë ka momente të tilla, sikurse po nda ndodh neve që vijmë nga dy humbje, por e rëndësishme është të shohim përpara. Ky është momenti më negativ, por duhet të japim maksimum sepse po hyjmë në finishin e kampionatit. Duhet të japim maksimumin në kampionat dhe në Kupë.

Sa i përket ndeshjes me Laçin vetë statistikat flasin për vështirësitë e Flamurtarit në sfidat ndaj kurbinasve, dhe Duro kërkon që skuadra ta vlerësojë maksimalisht këtë transfertë.

“Të jemi realist, Laçi ka gjithë këto vite që ka cilësi, ka fituar edhe Kupën e Shqipërisë. Në dy ndeshje që kemi zhvilluar kemi patur mundësi të fitojmë, por kemi marrë një barazim dhe në dytën jemi mundur. Ne do të shkojmë për të marrë maksimumin, por sigurisht unë i pranoj të gjitha rezultat që sjell korniza e lojës.”

Lajme të mira vijnë megjithatë nga infermieria, ku një pjesë e lojtarëve do të jenë të gatshëm për këtë ndeshje ndërsa disa të tjerë kanë nevoje dhe për pak kohë për t’u riaftësuar.

Bicaj nuk është rikuperuar 100% por do të jetë, ndërsa Juffo ka dy ditë që stërvitet me skuadrën dhe do të ketë minutat e tij. Muarem, Toungara dhe Nurkoviç kanë pak a shumë të njëjtin dëmtim muskulor, duan rreth tri javë të jenë të gatshëm. Pas ndeshjes me Partizanin vjen edhe ndërprerja e kampionatit, atëherë skuadra do të jetë më e plotë.