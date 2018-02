Sulmuesi 27-vjeçar është në prioritetet e klubit londinez, ndaj rinovimi me të ka hyrë në fzën më të rëndësishme. Hazard ka në fuqi një kontratë që është e vlefshme deri në verën e vitit 2020 dhe Chelsea e vlerëson belgun me 226 milionë euro, ndërsa bashkë me zgjatjen e kontratës do të ofrohet edhe rritja e pagës, që do të shkojë në 340 mijë euro në javë.