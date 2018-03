Te premten Liria e Prizrenit mposhti Feronikelin me rezultatin minimal 1-0 dhe mbajti gjallë shpresat për titull, por trajneri Blendi Shkëmbi befasoi jo pak me deklaratat e tij në fund të ndeshjes.

“Me largimin e presidentit Mirsat Çollaku dhe me ardhjen e drejtuesve të rinj, ne kemi pasur shumë probleme, edhe financiare, të cilat jemi munduar t’i mbajmë të fshehta. Unë kam dhënë dorëheqjen, por po qëndroj për të mos lënë vetëm këta lojtarë. Nuk e braktis skuadrën, nëse drejtuesit e rinj më lejojnë të punoj. Në të kundërt, le të dalë kryesia të më shkarkojë”, deklaroi Shkëmbi të premten.

Për të sqaruar më mirë situatën te klubi prizrenas dhe deklaratat e tij të fundit, trajneri i Lirisë, Blendi Shkëmbi ishte i ftuar në një lidhje direkte me emisionin ‘Zona Gol’, në Supersport.

Sot Lazio-Juventus, ç’mendim keni për bardhezinjtë?

Blendi Shkëmbi: Në fakt unë mendoj se Juventusi më ngjan me Skënderbeun, për dominimin që kanë në ligat respektive.

Po Liria me cilën skuadër ngjan?

Blendi Shkëmbi:Do ta krahasoja me Lazion, për ecurinë, por jemi ende shumë larg bardhekaltërve.

Ku ndryshon kampionatin shqiptar, nga ai kosovar?

Blendi Shkëmbi: Ndryshimi i parë lidhet me stadiumet dhe fushat e stërvitjes. Kampionati shqiptar, përfshi trajnerët dhe futbollistët, është disa vite para kampionatit kosovar, pasi në Shqipëri ka më shumë profesionalizëm. Gjithsesi, mund të them se në Kosovë shoh një dëshirë më të madhe për t’u përmirësuar dhe shumë shpejt do të rritet shumë rivaliteti edhe këtu.

Pak ditë më parë, një trajner i Vala Superligës kritikoi trajnerët e ardhur nga Shqipëria, duke u shprehur se shumë shpejt do të kthehen andej nga kanë ardhur. Si e komentoni këtë deklaratë?

Blendi Shkëmbi: Nuk duhet t’i japim rëndësi asaj deklarate, pasi në Kosovë janë 12 skuadra në Superligë dhe 9 janë trajnerë kosovarë e 3 shqiptarë. Nga ata 9, vetëm njëri ka shprehur këto kundërshti, ndaj nuk ia vlen t’i japim rëndësi. Si unë, ashtu edhe Josa e Magani, kemi ndjerë mbështetjen dhe ngrohtësinë e kolegëve kosovarë.

Na shpjegoni pak deklaratat e djeshme. Si është situate te Liria?

Blendi Shkëmbi: Është Mirsat Çollaku, që më bëri ftesë për t’u bërë pjesë e Lirisë dhe më konfirmoi se objektivi është që të ndërtohet një skuadër e fortë dhe profesioniste. E pranova me dëshirë dhe presidenti më la dorë të lirë për të bërë merkaton. Kam afruar disa lojtarë shqiptarë, por ka edhe lojtarë maqedonas, apo kosovarë, që i kam afruar unë. Para një muaji, Çollaku ka dhënë dorëheqjen dhe tani është i komanduar një president tjetër.

Pse me presidentin aktual nuk janë raportet e mira?

Blendi Shkëmbi: Këto ditët e fundit kuptova edhe unë se çfarë po bëhej dhe si ishte problem. Gjatë gjithë vitit kemi pasur probleme financiare, por ishim të qetë, sepse ish presidenti na gjente zgjidhje vazhdimisht. Gjithsesi, pavarësisht këtyre problemeve, ne ishim të bindur të vazhdonim, bashkë me futbollistët. Me ardhjen e kryetarit të ri, shumë njerëz në klub ndryshuan qëndrim karshi meje dhe disa futbollistëve, ndërsa dëgjoja që kishte edhe pakënaqësi ndaj punës tonë. U kërkova ballafaqim ,por më thanë se ishin vetëm pak të mërzitur për shkak të eliminimit nga Kupa, por pjesa tjetër ishte në rregull.

Futbolli nuk ka pasaportë. Pse i mëshoni kaq shumë kësaj shprehjeje?

Blendi Shkëmbi: Me kryesinë e re, kam dëgjuar shumë fjalë të tipit ‘trajneri ka sjellë shqiptarët e tij’. A thua se ata po marrin miliona euro te Liria. Emrat shqiptarë të futbollistëve, janë një luks për atë kampionat, pasi kanë shumë eksperiencë dhe nivel për të përfaqësuar skuadrën dhe unë dua t’i falënderoj që erdhën të më ndihmonin mua në këtë eksperiencë timen. Kohët e fundit pati edhe situate të rëndomta, pasi paguheshin vetëm një pjesë e lojtarëve dhe porositeshin që të mos tregonin, se ndoshta jo të gjithë do të paguheshin. ‘Merri ti lekët, por mos u ndje, sepse të tjerëve nuk ju japim’, ishte kërkesa e tyre ndaj futbollistëve që kanë paguar.

Cili është pozicioni juaj tani te Liria?

Blendi Shkëmbi: Në një klub, në qoftë se kryesia, presidenti dhe trajneri, nuk shkojnë, gjithçka ka mbaruar. Unë i vura në dijeni lojtarët për situatën dhe u thashë se do të rri edhe për ndeshjen, që të mos ju lë në baltë dhe do të largohem pas ndeshjes. Më e bukura dhe ajo që më bën të ndjehem krenar, është se të gjithë futbollistët pa përjashtim, më dërguan mesazhe dhe më erdhën në shtëpi, duke më kërkuar që të mos largohem dhe të mos i lë në rrugë. Unë kam dhënë dorëheqjen, por më kthyen futbollistët dhe do të vazhdoj për futbollistët dhe për qytetin. Nëse ata duan të më shkarkojnë, le ta bëjnë pa problem, pasi unë po rri vetëm për të respektuar këmbënguljen e futbollistëve të mi, për të mos u larguar.

Si është situate dhe raporti mes futbollistëve, përderisa ka kështu lloj trajtimesh në ekip?

Blendi Shkëmbi: Kjo është edhe gjëja më paradoksale, pasi futbollistët e dinë se si është situata dhe janë të gjithë të bashkuar. Madje, mund t’ju them se kanë qenë vetë futbollistët, që u është ofruar ajo lloj marrëveshjeje, që kanë denoncuar këtë sjellje të turpshme të drejtuesve të klubit. Kjo situatë nuk mund të tolerohet, aq më tepër në skuadrën ku unë jam trajner, apo ku do të jem në të ardhmen.

Sa i ka shërbyer Shkëmbit kjo eksperiencë në karrierën e tij?

Blendi Shkëmbi: Pavarësisht ndodhive të javëve të fundit, kjo eksperiencë më ka ndihmuar shumë dhe më ka bërë shumë mirë, pasi kuptova se dua të bëj trajnerin në të ardhmen. Gjithashtu, pavarësisht kohëve të fundit, apo se si do të vazhdojë, kjo eksperiencë është shumë e bukur dhe disa njerëz aty, nuk do të ma prishin këtë konsideratë. Se si do të vazhdojë, pozicioni im është i qartë dhe po rri vetëm për futbollistët, pasi nuk më intereson fare nëse do paguhem apo jo. Të hënën do të jem në Prizren, për të drejtuar stërvitjen, bashkë me lojtarët dhe do të pres se çfarë hapi do të bëjë kryesia e klubit.