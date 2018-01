Barcelona, pas blerjes së Coutinho për 160 milionë euro, ka përforcuar skuadrën me një tjetër element.

Bëhet fjalë për Yerry Minapara, qendërmbrojtës kolumbian i cili ka luajtur me Palmeirasin, në Brazil. Yerry, i blerë për 11.8 milionë euro, do të nënshkruajë një kontratë për 5 vite e gjysmë me klubin katalanas dhe do të ketë një çmim prej 100 milionë eurosh.