Fitorja në derbi me Torinon i ka kushtuar rëndë Juventusit, pasi dy lojtarë të formacionit, Higuain dhe Bernardeschi janë dëmtuar dhe nuk do të jenë në dispozicion të Allegrit për ndeshjet në vijim. “El Pipita” ka një shembje të kaviljes së majtë dhe do të mungojë në takimin me Atalantën. Argjentinasi do të tentojë të kthehet në ndeshen e Kupës së Italisë por me bergamaskët, por më e mundshmja është të luajë më 3 mars kundër Lazios, dhe të jetë 100% në formë për takimin e kthimit të Championsit me Tottenhamin më 7 mars.

Edhe më delikat problemi në gju për Bernardeschin, që mund të qëndrojë për një muaj në infermieri. Gjithsesi, situata e tij do të vlerësohet me shumë kujdes ditët në vazhdim. Gjithçka do të varet nga dëmtimi që kanë pësuar ligamentet nga përplasja me Rincon.