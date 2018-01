Leon Goretzka sezonin e ri me të gjitha mundësitë do të veshë fanellën e Bayern Munich. Mesfushori pëlqehet prej kohësh nga bavarezët dhe në muajin qershor do të largohet me paramter zero nga Schalke 04. Presidenti i Bayern, Uli Hoeness pranoi se marrëveshja është arritur po palët ende nuk kanë firmosur kontratën. Sipas numrit një të klubit gjerman kjo do të ndodhë kur mjekët të japin miratimin e tyre për gjendjen e 22-vjeçarit.

