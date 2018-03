Tweet on Twitter

Entuziazmi i fitores me Madagaskarin përcillet edhe nga fjalët e protagonistëve në fushën e blertë. Nga “ylli” i mbrëmjes, Edon Zhegrova, te Ujkani, Shala dhe Kryeziu. Ja si u shprehen futbollistët pas këtij suksesi, që rrit optimizmin te “dardanët”.

Edon Zhegrova: “Me të vërtetë ishte ditë e veçantë, sidomos për faktin që shënova gol. Ishte një ndjenjë shumë e mirë, të gjithë ishin fantastikë dhe dhanë maksimumin. Jam befasuar që isha titullar, kam menduar për këtë ndeshje dhe jam shumë i lumtur për fitoren. I përshëndes të gjithë tifozët. Dedikimi është për shtetit e Kosovës.”

Samir Ujkani: “Fitore me shumë rëndësi. Nuk e kemi patur një javë të lehtë me kushtet dhe udhëtimet. Ekipi ka reaguar në mënyrë profesionale. Grupi duhet të rritet dhe jam shumë i kënaqur me golin e Edon Zhegrovës. Trajneri jep udhëzimet e veta në detaje. Ndodhin situatat e vështira, sikurse ishte penalltia, që fatmirësisht nuk u shndërrua në gol. Kemi reaguar mirë edhe pse fusha ishte e keqe.”

Herolind Shala: “Është kënaqësi e madhe, kemi luajtur mirë dhe e merituam fitoren. Kemi bërë disa gabime, çka tregon se duhet të përmirësohemi. Ka ndryshime, ekipi është i mirë po kemi nevojë të punojmë më shumë.”

Hekuran Kryeziu: “Ndeshjet miqësore si këto që i quajmë të vogla janë shumë të rëndësishme. Kemi patur një javë të vështirë. Jemi të gëzuar me fitoren dhe me lojën pozitive. Duhet të përmirësohemi dhe tani presim ndeshjen e radhës. Kemi patur momente jo të mira, që tregon se kemi ende shumë punë për të bërë. Nuk kemi shumë kohë deri të martën, duam të ftojmë edhe me Burkina Fasos”.