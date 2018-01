Në prag të takimit ndaj Kukësit, i vlefshëm për Kupën e shqipërisë, trajneri i Tiranës, Ze Maria në daljen e tij përpara mediave komenton përballjen ndaj kampionëve në fuqi. Tekniku shprehet se ndeshja do të jetë ndryshe krahasuar me finalen e superkupës e fituar nga ana e bardhebluve, teksa shton se skuadra është përgatitur maksimalisht për këtë ndeshje.

“Ndeshje ndaj Kukësit do të jetë ndryshe nga ajo e fundit, pasi të dy ekipet kanë ndryshuar shumë në përbërjen e tyre.Ky takim është një histori e re. Ne e kemi vlerësuar maskimalisht ketë përballje dhe kemi përgatitur çdo detaj, sepse Kukësi është skuadra kampione në fuqi.Ata kanë ndjekur nga afër një ndeshje tonën, ne nuk e kemi patur ende luksin për të parë një ndeshje të Kukësit. Kam parë disa ndeshje të Kukësit me regjistrim, por mund të them se kjo nuk vlen shumë. Duhet të bëjmë llogaritë mirë pasi ky duel është 180 minuta dhe jo 90.



Përsa i përket dëmtimeve, Ze Maria deklaron se Albi Doka nuk është gati, ndërsa përsa u përket afrimeve të reja, numri një i stolit shprehet se u duhet ende pak kohë për tu ambjentuar me skaudrën dhe për të arritur formën optimale.

“Doka ka pësuar një dëmtim pak më të rëndë nga çfarë mendohej dhe do të mungojë 3-4 javë. Daja do të jetë i gatshëm për këtë takim. Afrimet e reja nuk janë gati për të dhënë 100% e tyre, pasi nuk kanë luajtur prej nëntorit. Nuk e di nëse mund të ketë ndonjë debutim nga ana e futbollistëve të ardhur sëfundmi në këtë ndeshje, por e vetmja gjë e sigurt është se për ta do të ketë disa minuta në fundjavë.”