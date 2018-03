Peter Stoger nuk pritet të qëndrojë në stolin e Borussia Dortmund edhe sezonin e ardhshëm. Drejtuesit nuk janë të bindur për të konfirmuar në stol trajnerin i cili erdhi si zëvendësusi i Bosz në dhjetor ndaj dhe po shikojnë për rikthimin e një emri të vjetër. Bëhet fjalë për 46-vjeçarin David Wagner i cili po bën shumë mirë në Premier League me Huddersfield teksa e njeh mirë edhe klubin verdhezi sepse ka punuar 4 sezone me ekipin e dytë të Dortmundit. Wagner ka kontratë deri në 2019 me Huddersfield dhe nuk do të refuzonte kalimin te Dortmund pasi të sigurojë mbijetesën në Premier League.

