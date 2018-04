Fati ndonjëherë të rezervon surpriza që as që mund t’i kesh ëndërruar. Ndodhi me një të apasionuar pas skedinave, që fitorja e Romës me Barcelonën në Champions e bëri milioner. Në fakt, personi fatlum, që ka preferuar të mbetet anonim, vendosi gabimisht për fitoren e Romës, pra 1, ndërkohë që mendonte se ndeshja do të luhej në Barcelonë dhe do të fitonin katalanët. Por ky gabim e bëri të pasur sepse fitoi plot 52 623 dollarë me vetëm vetëm 1000 të shpenzuar.

Rasti është zbuluar nga kompania e basteve “Just Bet” me qendër në Xhamajkë. Mes 5 ndeshjeve të përzgjedhura, të cilave “u ra në kokë”, ishte edhe Roma – Barça, takim të cilin besonte se do ta fitonin “blaugrana”. Por në vend që të shkruante shenjën 2, e vendosi gabimisht 1 (koeficienti 4.75). Tentativat për ta anuluar skedinën rezultuan të kota, pasi nuk mund të hiqej nga sistemi. Një gabim trashanik, por kaq fatsjellës, aq sa personi në fjalë e kishte të vështirë ta besonte se llogarisë së tij i ishin shtuar më shumë se 52 mijë dollarë.