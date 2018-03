Me të gjitha mundësitë, Arjen Robben do të largohet nga Bayerni i Mynihut këtë verë. Kontrata e 34-vjeçarit me klubin bavarez skadon në fund të këtij sezoni. Pak kohë më parë shefi ekzekutiv i Bayernit, Karl-Heinz Rummenigge, tha se vetëm në muajin prill do të nisin bisedimet me Robbenin për të përcaktuar ekzaktësisht të ardhmen e tij. Kjo do të thotë që mundësia që Robben të mos vazhdojë në “Allianz Arena” është e madhe. Këtë rast kërkon të shfrytëzojë më së miri Besiktas, që sipas mediave turke, i ka dërguar sinjale gjermanëve për interesin ndaj shërbimeve të holandezit.

