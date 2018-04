Fitorja me Skënderbeun në “Loro Boriçi” ishte një hap shumë i rëndësishëm për Vllazninë në garën për mbijetesë, por rreziku i rënies vijon të jetë evident. E ndërsa kuqeblutë vijojnë përgatitjet për takimin e radhës me Lushnjën, mbrojtësi Renato Malota duket se do të mungojë për një kohë më të gjatë për shkak të problemeve me drejtësinë në lidhje me abuzimet me pronat te “Rana e Hedhun”. Mësohet se mbrojtësi lezhjan, i shpallur në kërkim si një prej përfituesve të paligjshëm të tokave në bregdet, është dorëzuar në polici për të sqaruar pozicionin e tij.

Te Vllaznia mbesin me shpresën për zgjidhjen sa më të shpejtë të problemeve të tij dhe lojtari t’i bashkohet ekipit në stërvitje, duke qenë se konsiderohet një nga shtyllat e qendrës së mbrojtjes dhe përbën një element me shumë portencial për mbijetesën e kuqebluve në Superiore.