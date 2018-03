Tweet on Twitter

Vllaznia shkon në sfidën ndaj Skënderbeut me objektivin e qartë për të ndryshuar ecurinë në arritjen e objektivave. Ndalesat e javëve të fundit kanë bërë që diferenca me Teutën të ngushtohet në vetëm një pikë dhe tashmë çdo ndeshje është shumë e rëndësishme. Java 27 i vendos përballë Skënderbeun, skuadrën e cila po kalon momentin më të keq pas pezullimit të marrë nga UEFA me penalizimin për 10 edicione në kompeticionet europiane.

Ky vendim sjell edhe shumë pikëpyetje mbi garën, nëse korçarët do të dënohen edhe në kampionat, një vendim që do të favorizonte shkodranët, të cilët mund të sigurojnë mbijetesën pa qenë nevojë të duelojnë me Teutën. Megjithatë edicioni i kaluar është një shembull i mirë në këtë aspekt, ku ja pak herë u përfol për një skenar të tillë, pra dënimin e Skënderbeut dhe shpëtimin e Tiranës.

Për momentin në Shkodër po shikojnë brenda shtëpisë, pasi pavarësisht investimeve të bëra skuadra, klubi dhe qyteti vijojnë të kenë të njëjtin hall, mbijetesën në elitë. Për sfidën ndaj Skënderbeut trajneri Ernest Gjoka do të ketë mungesa të rëndësishme, por shpreson tek kushtrimi i bërë ndaj tifozëve të cilët pritet të jenë të shumtë në numër.

Vllaznia shikon shtëpinë e vetë dhe nuk i beson problemeve të Skënderbeut, ndaj të cilëve duhet patjetër një rezultat pozitiv për të vijuar rrugën drejt mbijetesës.