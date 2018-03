Një gol i Edinson Cavanit i mjaftoi Uruguait për të fituar turneun China Cup. Pas atij supergoli në gjysmëfinalen ndaj Republikës Çeke me roveshatë, El Matador rezultoi përcaktues edhe në finalen ndaj Uellsit teksa në minutën e 49-të i shërbyer në mënyrë perfekte nga Cristian Rodriguez nuk e pati të vështirë të realizonte golin e fitores dhe njëkohësisht t’i shkaktonte Ryan Giggs-it, humbjen e parë nën drejtimin e përfaqësueses uellsiane. Në ndeshjen e zhvilluar në Nanjing të Kinës, Bale nuk mundi të bënte asgjë përballë Suarez e Cavanit me shokë me Uruguain që në fund bëri të vetin trofeun China Cup. Në ndeshjen për vendin e 3-të Republika Çeke mposhti 4-1 me përmbysje vendasit e Kinës.

