Komisioni i Disiplinës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit ka shqyrtuar të gjitha sjelljet antisportive të shfaqura në ndeshjet e Kategorisë Superiore, por edhe asaj të parë dhe të dytë, duke marrë edhe masat përkatëse.

Kështu trajneri i Kamzës, Ramadan Ndreu është pezulluar me dy ndeshje, për protesta ndaj gjykimit, në sfidën ndaj Luftëtarit, në Gjirokastër. Po të njëjtin dënim ka marrë edhe futbollisti i Lushnjës, Endrien Magani, për sjellje josportive ndaj kundërshtarit, ndërsa tifozëria e verdhejeshilëve është paralajmëruar për sjellje jo korrekte.

Ja vendimet e plota të Komisionit të Disiplinës:

1. Zyrtari i KF “Kamza”, Ramadan Ndreu, për protesta ndaj vendimeve të zyrtarit të ndeshjes, në bazë të Nenit 56/1/a të KDS, dënohet me 2(dy) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

2. KF “Lushnja”, paralajmërohet se në rast përsëritje të sjelljes së gabuar të spektatorëve, do të dënohet sipas dispozitave që parashikon Kodi i Disiplinës Sportive.

3. Lojtari i KF “Lushnja”, Endrien Magani , për sjellje jo sportive ndaj lojtarit kundërshtar, në bazë të Nenit 48/1.d të KDS, dënohet me 2 (dy) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

4. Lojtari i KF “Kukësi”, Gentian Cela, për sjellje jo sportive ndaj lojtarit kundërshtar, në bazë të Nenit 48/1.d të KDS, dënohet me 2 (dy) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

5. KF “Erzeni”, paralajmërohet se në rast përsëritje të sjelljes së gabuar të spektatorëve, do të dënohet sipas dispozitave që parashikon Kodi i Disiplinës Sportive.

6. Zyrtari i KF “Shenkolli”, Albert Rusi , për protesta ndaj vendimeve të zyrtarit të ndeshjes, në bazë të Nenit 56/1.a të KDS, dënohet me 2 (dy) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

7. Zyrtari i KF “Shkumbini”, Gani Spahiu, për protesta ndaj vendimeve të zyrtarit të ndeshjes, në bazë të Nenit 56/1.a të KDS, dënohet me 2(dy) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

8. KF “Shkumbini”, për sjellje te gabuar te tifozerise, duke shkaktuar ndërprerjen e përkohshme te lojës, ne baze te Nenit 65/3/b, dënohet me zhvillimin e 4 (katër) ndeshjeve pa tifozë ne

stadiumin përkatës.

9. Lojtari i KF “Vora”, Agustin Mashi, për sjellje jo sportive ndaj lojtarit kundërshtar, në bazë të Nenit 48/1.d të KDS, dënohet me 2 (dy) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

10. Lojtari i KF “Klosi”, Glen Maci, për sjellje jo sportive ndaj lojtarit kundërshtar, në bazë të Nenit 48/1.d të KDS, dënohet me 2 (dy) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

11. Lojtari i KF “Sopoti”, Arnold Rreshka, për sjellje jo sportive ndaj zyrtarit të ndeshjes, në bazë të Nenit 49/1.a të KDS, dënohet me (pesë) ndeshje pezullim nga aktiviteti

12. Lojtari i KF “Gramozi”, Emin Potka, për sjellje jo sportive ndaj zyrtarit të ndeshjes, në bazë të Nenit 49/1/a të KDS, dënohet me 4 (katër) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

13. Lojtari i KF “Përmeti”, Daut Shehu , për sjellje jo sportive ndaj zyrtarit të ndeshjes, në bazë të Nenit 49/1/a të KDS, dënohet me 4 (katër) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

14. Zyrtari i KF “Përmeti”, Kleo Sevo, për protesta ndaj vendimeve të zyrtarit të ndeshjes, në bazë të Nenit 56/1/a të KDS, dënohet me 2(dy) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

15. Lojtari i KF “Partizani” U-19, Senad Hysenaj , për sjellje jo sportive ndaj zyrtarit të ndeshjes, në bazë të Nenit 49/1/a të KDS, dënohet me 4 (katër) ndeshje pezullim nga aktiviteti

16. Lojtari i “Term F.C” U-19, Klejdi Koci, për goditje me shkelm ndaj lojtarit kundërshtar, në bazë të Nenit 48/1/e të KDS, dënohet me 5 (pesë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

17. Lojtari i KF “Kastrioti” U-17, Klejdi Koci, për goditje me shkelm ndaj lojtarit kundërshtar, në bazë të Nenit 48/1.e të KDS, dënohet me 5 (pesë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

18. Pranimin e kërkesës së lojtarit të KF “Turbina”,Ekemini Effiong Eyoh dhe pezullimin e pjesës së mbetur të dënimit. Në bazë të Nenit 33/4 të KDS, lojtari vendoset në provë për një periudhë 6 mujore.

19. Rrëzimin e kërkesës së lojtarit të KF “Tomorri” , Aristotel Koleci, si të pa bazuar ne Kodin e

Disiplines Sportive.

Kundër vendimit lejohet ankim brenda 3 (tre) ditëve përpara Komisionit të Apelit.