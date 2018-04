Tweet on Twitter

Sezoni i tenisit po hyn në fazën e terrenit me dhe të kuq, terren ky i preferuar nga Rafael Nadal. Në turneun e Montecarlos, që po zhvillohet aktualisht në Monaco, spanjolli do të nisë rrugëtimin e tij drejt rigjetjes së formës optimale. Majorkeni rimori vendin e parë në renditjen e përgjithshme, megjithëse nuk kishte zhvilluar asnjë takim që nga muaji Janar për shkak dëmtimi, por e favorizoi sistemi i pikëve që aplikon shoqata e tenistëve profesionistë.

Nadal do të duhet ta mbrojë këtë pozicion dhe i ka të gjitha mundësitë ta bëjë, duke triumfuar në Montecarlo. 31-vjeçari ka fituar 10 herë nw Monaco dhe është favoriti kryesor për ta ngritur sërish lart trofeun. Nëse diçka e tillë ndodh atëherë Nadal do të jetë tenisti i parë në histori që do të triumfonte 11 herë në një turne masters.

Suksesi në këtë kompeticion ka mjaft rëndësi për Rafan, pasi në të kundërt pozicioni numër 1 do të rikthehej në pronësi të Roger Federer.

Montecarlo do të pasohet nga një tjetër aktivitet ku Nadal ka fituar po ashtu 10 herë në karrierë, ai i Barcelonës, e më pas do të startojë Grand Slami Roland Garros. Në Francë majorkeni mban rekordin me 10 suksese dhe kjo mund të konsiderohet një periudhë përcaktuese për të ardhmen e tij. Nuk ka më mirë se kur e ardhmja vendoset në një ambient familjar, sikundër është dheu i kuq për Rafan.