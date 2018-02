Është zyrtare, Partizani do të paguajë gjobën për Lorenc Trashin dhe Idriz Bathën, me të dy futbollistët që do të jenë të gatshëm për trajnerin Starova për krye-ndeshjen e kësaj fundjave me Skënderbeun.

Të dy futbollistët u ndëshkuan me nga dy ndeshje pezullim nga Komisioni i Disiplinës dhe ashtu siç pritej, pasi shlyen takimin e parë në sfidën me Kukësin, klubi do të shfrytëzojë dritaren që ofron rregullorja për të konvertuar në gjobë financiare gjysmën e mbetur të skualifikimit.

Të dy janë futbollistë thelbësorë për Partizanin në një ndeshje të rëndësishme si ajo me Skënderbeun, me Trashin që është krye-golashënues i skuadrës, ndërkohë që edhe mungesa e kapitenit u ndie përballë Kukësit, pavarësisht se të rinjtë e thirrur në mision për t’i zëvendësuar dhanë sinjale pozitive.

Për sfidën e së shtunës, trajneri Sulejman Starova nuk do të ketë në dispozicion Kalarin dhe Telushin, ndërkohë që ka të gatshëm gjithë të tjerët, natyrisht me përjashtim të Çanit, kalvari i dëmtimeve të të cilit nuk dihet se kur do të mbarojë.

Për takimin me Skënderbeun, edhe tifozëria e organizuar e Partizanit ka lënë mënjanë divergjencat me klubin dhe Policinë e Shtetit në lidhje me problematikën e kartave të identitetit, duke bërë të ditur se do të mbështesë masivisht skuadrën në transfertën e Korcës.