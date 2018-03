Të rritur së bashku në ekipet e moshave të Concordia-s dhe më pas në Akademinë e Baselit, skuadër me të cilën kanë luajtur përkrah njëri-tjetrit edhe si profesionistë nga viti 2010 deri më 2012. Më pas, rrugët e Taulant dhe Granit Xhakës u ndanë.Madje, disa herë dy vëllezërit e kanë parë veten si kundërshtarë. fillimisht në finalet e Europianit 2016, ku Taulanti përfaqësoi Shqipërinë, ndërsa Graniti, Zvicrën, por edhe në vitin 2016 në Champions, me Baselin që luajti kundër Arsenalit.

26-vjeçari kuqezi tregoi lidhjen e fort që ka me Granitin, me të cilin flet të paktën katër herë në javë, edhe prej momentit delikat që ylli i Arsenalit po kalon me ekipin e tij. “Shkëmbejmë këshilla dhe kritika për tu përmirësuar. Graniti më ndihmon dhe unë e ndihmoj. Jemi lojtarë me tipare të ndryshme. Ai është më i mirë teknikisht, ndërsa pjesën tjetër e gjykojnë trajnerët”, tha mesfushori i Shqipërisë.

Pas viteve të ndarë, tashmë Taulant Xhaka shpreson se në të ardhmen do të ketë sërish mundësinë të luajë përkrah vëllait të vogël. “Do të dëshiroja shumë të ishim sërish në të njëjtin ekip. Nëse jo te Arsenali, ndoshta te Baseli kur të kthehet në Zvicër. Ëndërroj të luajmë sërish përkrah njëri-tjetrit, nuk ka rëndësi se në cilën skuadër”, ishin fjalët e Taulant Xhakës, sipas të cilit Graniti do të kthehet te Baseli në fund të karrierës, sepse klubi zviceran mbetet skuadra e tij e preferuar.