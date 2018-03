Holger Badstuber, ish-mbrojtësi i Bayern Munich, tani te Stuttgart, foli për transferimin e tij të mundshëm te Lazio me parameter zero në merkaton e verës. 29-vjeçari deklaroi se ëndërron që të luaj në një kompetcion europian që me shumë mundësi do ta siguronte te bardhekaltërit .Mbrojtësi vijoi më tej se Lazio është një skuadër me traditë dhe mbi të gjitha aty ka luajtur edhe miku i tij Miroslav Klose, i cili i ka folur shumë mirë për ambientin te bardhekaltërit, diçka që e ka tunduar jo pak.

