Tek Espanyol ishin të inatosur jo vetëm për barazimin në derbin katalanas, por edhe për mënyrën e festimit të Gerard Pique. Megjithatë Luis Suarez tregon se veprimi i shokut të tij të Barcelona-s ishte plotësisht i justifikuar.

La Liga tashmë ka bërë denoncimin për koret dhe fyerjet e bëra nga tifozët në stadiumin e dytë, duke iu drejtuar familjes së Pique, por duke mos marrë asnjë masë për të.

“Pique ka luajtur shumë ndeshje, ka bërë shumë gjëra”, tha Suarez në LaVanguardia. Duhet të pajtohemi me atë, sepse kjo ishte më e pakta që mund të bënte pasi ata u kapën me fëmijët dhe gruan e tij, kjo është më serioze. E di se çfarë dashurie ka ai për gruan dhe fëmijët. Mund të kapen me lojtarit, por nëse e kalon cakun dhe piketon fëmijët, reagimi është i kuptueshëm”.

Kur flitet për sjelljen verbale ku përfshihet familja në fushë, sulmuesi nga Uruguai tregon se si e mendon ai zgjidhjen. “Jam i teorisë që, nëse një rival më nxit mua: ai më thotë se jam i keq, më quan çdo gjë, ose ai më thotë se po ngatërrohet me motrën time, unë kurrë nuk do të shkoj t’i tregoj shtypit, por do të merrem vet me të”.

Barcelona udhëton në “Mestalla” të enjten në mbrëmje për ndeshjen gjysmëfinale të Kupës së Mbretit ndërsa Suarez shpreson që të shkojnë në një tjetër finale që do të motivojë ekipin për turin tjetër.

“Ne jemi të fokusuar te Kupa tani. Do të jetë shumë e vështirë, por ne jemi shumë pranë një tjetër finaleje. Champions League është diçka tjetër. Nëse ju më jepni pesë apo dhjetë minuta në një lojë siç bëra vitin e shkuar, do të keni një kohë të keqe”.