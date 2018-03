Dy vjet më parë, Skënderbeu pësonte një prej humbjeve më befasuese të sezonit, teksa mposhtej në shtëpi nga Tërbuni, që kishte marrën rrugën drejt rikthimit në Kategorinë e Parë. Një ndeshje e ngjashme do të jetë dhe kjo e kësaj fundjave me Lushnjën, me Skënderbeun që edhe pse i sigurtë në rrugën drejt titullit me siguri do të provojë të mos ketë rrëshkitje të ngjashme. Në pamje të parë logjika e do që për Skënderbeun të jetë një ndeshje e lehtë dhe statistikat e konfirmojnë, pas korçarët në 3 ndeshjet e fundit ndaj “lagunarëve” kanë mundur të realizojnë minimalisht 3 gola për takim.

Megjithatë e rëndësishme është që jo çdo ndeshje të merret lehtë, pasi Lushnja pavarësisht se duket e rrëzuar, gjithsesi do të provojë t’i luajë deri në fund kartat e saj, derisa matematika t’ia lejojë. Për këtë arsye dhe Daja nuk pritet të bëjë rotacion në këtë sfidë, duke kërkuar që skuadra t’i marrë të gjitha ndeshjet seriozisht deri në çastin që titulli do të zyrtarizohet.

Te Lushnja mund të krijojnë ngërç problemet financiare të skuadrës, por gjithsesi kur luan me më të mirët e Superiores ke dëshirë të tregosh cilësitë e tua dhe kjo pa dyshim do ta bëjë Lushnjën që ndaj Skënderbeut ta shesë veten shtrenjtë dhe në fakt, në çdo ndeshje me korçarët lushnjarët kanë mundur të realizojnë duke shpalosur për më tepër dhe një futboll sulmues dhe aspak të ndrojtur.