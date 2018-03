Partizani humbi dy pikë mjaft të vlefshme, vetëm pak sekonda nga fundi i takimit, teksa u ndëshkua nga portieri i Teutës, në aksionin e fundit të ndeshjes. Trajneri Starova u shpreh më i zhgënjyer për mënyrën se si erdhi barazimi, se sa për lojën e skuadrës së tij.

Sa do të ndikojë ky barazim në garën për në Europë?

Starova: Marrja e 2 pikëve do të ishte shumë e rëndësishme, pasi do të investonte edhe në anën psikologjike të skuadrës. Edhe terreni ndikoi disi në rrjedhën e lojës, por edhe ne mund të kishim bërë më mirë, ndonëse kam mendimin se kjo hyn te ndeshjet e mira të skuadrës. U favorizuam me 11-metërshin e pritur nga Hoxha, po u ndëshkuam nga ajo ngjarje që ndodh shumë rrallë në futboll.

Mendoni se mund ta mbyllnit takimin, po të kishit ndërhyrë më shpejt me zëvendësimet?

Starova: Kjo është diçka që nuk vërtetohet lehtë, nëse ishte zgjidhje e mirë apo jo, mënyra se si u ndërhymë. Jam dakord për faktin që duhet të kishim shfrytëzuar më mirë hapësirat, por mendoj se u përpoqëm, pavarësisht se nuk ia dolëm. Duhet të evidentojmë që në repartin e sulmit nuk jemi ende në 100% të mundësive tona, pasi blerjet e janarit, nuk kanë arritur maksimumin.

Si e komentoni kontributin e lojtarëve të ardhur në janar?

Starova: Mendoj se na mungon një investim i sigurt, si Telushi, që është i dëmtuar. Mund të evidentojmë se edhe dy qendër-mbrojtësit kanë zënë vend në formacion, ndërsa po përdorim shumë shpesh edhe Culum e Malaj, që po bëjnë mirë. Po punojmë tani që të përfshijmë akoma më shumë Abdurrahmanin dhe Cardozon, për t’i bërë të gjithë pjesë të skuadrës.

Çfarë ndodhi te goli i Moçkës?

Starova: Ne bëjmë mbulim një për një, në ekzekutimin e goditjeve standarde, por këtë herë Teutës iu shtua edhe një lojtar në zonë. Natyrisht që do të ndalemi edhe te kjo pjesë dhe do ta analizojmë.